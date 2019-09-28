أحدث ظهور لفجر السعيد من على سرير المرض... من زارها

شاركت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، بصورة لها من داخل المستشفى الذي ترقد بها في العاصمة الفرنسية باريس.

وتكشف الصورة عن زيارة رئيس وزراء الكويت، الشيخ ناصر المحمد، لفجر السعيد.

وعلقت على الصورة قائلة: "سعادتي لا توصف برؤية الشيخ ناصر المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم... زرع في قلبي سعادة لا توصف حسيت إني اقتربت من الكويت برؤيته".

سعادتي لاتوصف برؤية سمو الشيخ #ناصر_المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحيه وتوصياته لهم ... زرع في قلبي سعاده لاتوصف حسيت إني إقتربت من الكويت برؤية سموه 😍🥰 pic.twitter.com/y3pPbDV5hw — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 28, 2019

​وكانت تقارير صحفية عديدة، كشفت في شهر يوليو/تموز، أن الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، تم نقلها في المستشفى في حالة صحية حرجة.

وأشار موقع "إرم نيوز" إلى أن فجر السعيد، أصيبت بنزيف حاد، خلال إجرائها عملية جراحية، أدت إلى توقف قلبها، ودخولها إلى غرفة العناية المركزة.

وقال المغرد الكويتي، دسمان، عبر تويتر: "الآن فجر السعيد تعرضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب، وإعادة تشغيله نتيجة لإجراء عملية في مستشفى طيبة".

كما قال موقع "سيدتي" إن عائلة الاعلامية الكويتية فجر السعيد أكدت أن الوضع الصحي الخاص بها "حرج للغاية".

وأمر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في الأول من شهر أغسطس/آب، بإرسال فجر السعيد إلى فرنسا للعلاج.