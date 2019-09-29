نوكيا تستعد لإطلاق أفضل هاتف في تاريخها... فيديو

ستطرح الشركة هاتفها الجديد بشاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض عالية، تملأ مساحة واجهته الأمامية بالكامل.

وسيمتاز الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+20+13) ميغابكسل، ستكون من بين أفضل كاميرات الهواتف في الأسواق، وكاميرا أمامية مخفية داخل هيكله مثبتة على قاعدة متحركة، تخرج من داخل الهيكل عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي.

وسيزود بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 10/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

ومن المنتظر بأن يعرض الهاتف في الأسواق قبل نهايى العام الحالي وبسعر قد يصل إلى 600 دولار أمريكي.