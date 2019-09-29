"ديزني" تراهن على تحقيق أحدث أفلام أنجلينا جولي 50 مليون في أسبوعه الافتتاحي

تراهن شركة "ديزني" الأمريكية على تحقيق أحدث أفلام النجمة العالمية، أنجلينا جولي، الجزء الثاني من فيلم "Maleficent"، 50 مليون دولار في أسبوعه الافتتاحي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويأتي رهان "ديزني" أقل من الجزء الأول، الذي حقق 69 مليون دولار خلال أسبوعه الافتتاحي في عام 2014، والذي يطرح رؤية جديدة لرواية "الجميلة النائمة" (Sleeping Beauty)، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.

واجتازت إيرادات الجزء الأول من "Maleficent" 750 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، بينما بلغت ميزانية إنتاجه 180 مليون دولار.

Maleficent is a threat to everyone. Check out this new poster inspired by #Maleficent: Mistress of Evil. Art by @andy_fairhurst. See the film in theaters October 18! pic.twitter.com/SZv5oZZikH — Maleficent: Mistress of Evil (@Maleficent) September 27, 2019

وسيطرح الجزء الثاني من "Maleficent" في دور العرض السينمائية في 18 أكتوبر.

Maleficent: Mistress of Evil | “Return to the Moors” Featurette with Angelina Joli https://t.co/rK4LdsAVZ6 pic.twitter.com/EXxnx0cYqA — official angelina jolie (@Angelina10jolie) September 28, 2019

ويستكمل الجزء الجديد، الأحداث التي تدور في عهد بعيد للغاية، حول فتاة جميلة يدق قلبها بالحب والنقاء والبراءة، تدعى "ماليفسنت"، كانت تعيش في مملكتها بسلام، لكن في يوم من الأيام جاءت جماعة من الغزاة وهددوا أمن وسلام المملكة، فهبت ماليفسنت بقوة وجبروت من أجل حماية مملكتها ووطنها، لكن للأسف طعنتها سكين الخيانة الغادرة، وتم تدمير مملكتها ومعها تحول قلبها إلى حجر، وسعيا وراء الانتقام ألقت ماليفسنت لعنتها على الملك الغازي ونسله من بعده، وبالتالي حلت لعنتها على الأميرة "أرورا".