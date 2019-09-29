شاهد... بماذا ردت هيفاء وهبي عند سؤالها بشأن صدام إليسا وتركي آل الشيخ

علقت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، على صدام نظيرتها، إليسا، والمستشار تركي آل الشيخ، فيما ردت على مهاجميها والمشككين في رشاقتها.

وعند سؤال "وهبي" حول الصدام الذي وقع خلال الأيام الماضية، بين إليسا ورئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، على موقع "تويتر"، قالت في لقاء تلفزيوني أجري معها، على هامش حضورها حفل ملك جمال لبنان: "ليس عندي فكرة أبدا عن هذا الموضوع، أول مرة أسمع عنه".

وردا على المشككين في رشاقتها، قالت هيفاء وهبي إن هناك مشاهير يلجأون إلى تعديل صورهم على الإنترنت من أجل تحسين مظهرهم، ولكنها لا تلجأ إلى هذا، مؤكدة أن هذا هو جسدها الطبيعي الذي يظهر في كل الصور التي تشاركها.

ورفضت هيفاء وهبي، الرد على المهاجمين لها باستمرار، قائلة: "لا أرد عليهم لأنني مشغولة دائما بعملي عكسهم لأنهم ليس لديهم ما يشغلهم".

وأعلنت هيفاء وهبي أنها ستبدأ تصوير أحدث أفلامها السينمائي "عقدة الخواجة" في 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويشارك هيفاء وهبي بطولة فيلم "عقدة الخواجة"، الممثل المصري أحمد الفيشاوي، وهو من إخراج محمد حماقي.