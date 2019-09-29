بسبب المرحاض... مسافر يهدد بضرب وقتل ركاب طائرة (فيديو وصور)

وقام مسافر على متن رحلة تابعة لشركة "خطوط ألاسكا" الجوية، بتهديد ركاب الطائرة التي كانت متجهة من مطار "جون إف كينيدي" بالضرب والقتل، ما أدى إلى هبوط الطائرة اضطراريا.

وصدم المسافر عندما رأى أنه مضطر للوقوف في طابور طويل ووجد أمامه 7 أشخاص في الطابور، ودخل في نوبة من الغضب والجنون نتيجة حاجته لدخول المرحاض. وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

مسافر يهدد بضرب وقتل ركاب طائرة بسبب المرحاض pic.twitter.com/dcQ9UyZQVG — sooonews (@sooonews) September 29, 2019

وبرأي المسافر فإن المثير للغضب هو سماح طاقم الطائرة بهذه الحالة من التكدس على باب مرحاض الدرجة الاقتصادية في حين أن حمام الدرجة الأولى فارغ ولا يستخدمه أحد.

وطالب خلال نوبة غضبه أن يقوم طاقم الطائرة بالسماح للركاب باستخدام حمام الدرجة الأولى لتخفيف الضغط على حمام الدرجة الاقتصادية.

وهدد ‏الراكب بضرب الطيار والركاب وقتلهم وهو يصرخ قائلا "من الخطأ وجود 7 أشخاص ينتظرون ‏هنا بينما مرحاض بأكمله فارغ".

واضطر الطيار للهبوط في مدينة "كانساس سيتي"، ‏وجاءت الشرطة وألقت القبض على الراكب. وبسبب ازدياد حدة غضب الراكب.

وأجرت شركة ‏الطيران تحقيقات تبينت منها أن هذا الراكب هدد سلامة الطائرة والمسافرين، وفي نهاية ‏المطاف وصلت الطائرة لوجهتها في لوس أنجلوس بعد 4 ساعات من الميعاد الذي كان من ‏المقرر أن تصل فيه.‏