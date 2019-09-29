أول تغريدة لهزاع المنصوري من الفضاء... نشر صورة بعدسته

وقال هزاع في تغريدته: "وأخيرا، أوثق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذكتم إلى الفضاء. بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية".
وأخيراً، أوثّق حلمي من الجانب الآخر من— Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) September 29, 2019
السماء، لتكون أعين هزاع نافذكتم إلى الفضاء. بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية.
Captured aboard the ISS...my first photo of the Soyuz spacecraft. pic.twitter.com/Yp1rht79tl
هزاع المنصوري بات أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية، وهو يتواجد لإجراء تجارب لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء مقارنة بالتجارب التي أجريت على سطح الأرض.
كما يسعى المنصوري لدراسة مؤشرات حالة العظام، والاضطرابات في النشاط الحركي، والتصور وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، في ظل انعدام الجاذبية الأرضية.
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