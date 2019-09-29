دراسة تحذر من خطر يدفع الأطفال للانتحار

وقال الدكتور كول بروكامب، الباحث في مستشفى سينسيناتي للأطفال: "الدراسة هي الأولى التي تظهر ارتباطا بين التعرض اليومي لمستويات تلوث الهواء الطلق وزيادة أعراض الاضطرابات النفسية، مثل القلق والانتحار، عند الأطفال".

وأضاف وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج، ولكن يمكن أن يؤدي إلى استراتيجيات وقائية جديدة للأطفال الذين يعانون من الأعراض المرتبطة باضطراب نفسي".

الدراسة قامت على مسح الدماغ لإظهار أن الأطفال الذين يعيشون بالقرب من الطرق المزدحمة لديهم مستويات أعلى من "المينوسيتول" في أدمغتهم.

وربطت الدراسة تلوث الهواء باضطرابات التمثيل الغذائي في الدماغ، ما يؤدي إلى أعراض القلق عند الأطفال الأصحاء.

وألقت نتائج الدراسة، الضوء على الارتفاع في معدلات الاكتئاب والانتحار بين الشباب.