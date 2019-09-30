نظام "الوضع الاقتصادي" في الغسالات يهدد صحة الإنسان

يمكن أن يشكل استخدام الوضع الاقتصادي في الغسالات تهديدا على صحة الإنسان، لأنه لا يسمح بتدمير البكتيريا الخطرة المقاومة للمضادات الحيوية.

توصل مؤلفو الدراسة إلى هذه الاستنتاجات بعد أن طلب موظفو مستشفى في بون من العلماء شرح سبب الوباء الذي طال أمده في منشأة طبية، كما نقل موقع "ميديكل برس"

حيث اكتشف العلماء أن هناك العديد من البكتيريا القريبة من العوامل المسببة للالتهاب الرئوي، في أدراج الغسالة المخصصة لمسحوق الغسيل وعلى الحلقات المطاطية داخل أسطوانة الغسالة.

وأشار العلماء إلى أن هذه البكتيريا، التي لا يتم تدميرها عن طريق الغسيل في الوضع الاقتصادي، تؤثر على الأمعاء، وبالتالي تسبب التهاب القولون وغيرها من مشاكل في المعدة.

ونصح الباحثون الأشخاص بعدم الغسيل على هذا الوضع إذا كان هناك أشخاص مصابون بالتهابات مزمنة أو جروح غير شافية يعيشون في المنزل.

في وقت سابق أصبح من المعروف أن البكتيريا التي تسبب أشكالا حادة من التهاب الأمعاء والقولون، تتكيف مع الحياة في المستشفيات.