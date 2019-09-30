إليسا تكشف عن "الهدية الكبرى"... وهيفاء وهبي توضح: المعنى وصل غلط

كشفت المطربة اللبنانية، إليسا، عن "أكبر هدية" من الممكن أن تتلقاها طوال مشوارها الفني.

وغردت عبر حسابها على موقع "تويتر": "أكبر هدية يمكن أن أحصل عليها هي دعمكم وحبكم غير المشروط يا جمهوري العزيز، بفضلكم أشعر كالعادة بالقوة والأمان".

The biggest gift I could ever get is your unconditional love and support my dearest fans. I am always strong because of you and I am safe in your hands as usual 💪🏻 — Elissa (@elissakh) September 29, 2019

​وكانت إليسا تلقت دعما من جانب جمهورها مؤخرا، بعد حدوث صدام بينها وبين رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بشأن عدم مشاركة المطربة اللبنانية في احتفالات اليوم الوطني السعودي.

من ناحية أخرى، دافعت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي عن نظيرتها إليسا، بعدما أسيء فهم تصريح للأخيرة، قالت فيه إنها "تحب هيفاء رغم كل شيء".

وكانت إليسا غردت عن هيفاء وهبي، السبت: "أحبها لأنها حقيقية وصادقة، ورغم كل شيء فهي سيدة جميلة من الداخل والخارج".

and I love her @HaifaWehbe bcz she s real , honest and sweet and despite everything she s a beautiful lady inside out https://t.co/8islirwpy4 — Elissa (@elissakh) September 27, 2019

وأوضحت هيفاء وهبي لأحد متابعيها على "تويتر":"لا ما في شي سلبي بقصدها أبدا.. كتبت despite everything.. كان قصدها إانسانة صادقة (وفوق هالشي) أو (بالرغم من هالشي) هي حلوة من جوا".

وتابعت: "في ناس ترجموا العنوان بطريقة مختصرة ووصل المعنى غلط! المهم أنا فهمت".

لا مافي شي سلبي بقصدها ابدا

كتبت despite everything

كان قصدها انسانة صادقة (وفوق هالشي) او (بالرغم من هالشي) هي حلوة من جوا.

في ناس ترجموا العنوان بطريقة مختصرة ووصل المعنى غلط!

المهم انا فهمت!!🙂 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) September 29, 2019

​وكانت هيفاء وهبي علقت على الصدام الذي وقع بين إليسا والمستشار تركي آل الشيخ، خلال لقاء تلفزيوني أجري معها على هامش إحيائها حفل ملك جمال لبنان 2019.