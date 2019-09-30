محمد هنيدي يستعين بـ"عندليب الدقي" للسخرية من تغريدة أحمد السقا

مازح الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، صديقه، الممثل المصري، أحمد السقا، بعد نشر الأخير تغريدة لفتت انتباهه.

وشارك أحمد السقا عبر "تويتر"، صورتان له مع "هنيدي"، الفرق بينهما 20 عاما، إذ أن الأولى التقطت من حفل زفاف هنيدي والثانية من مهرجان الجونة السينمائي الثالث.

واستعان محمد هنيدي، في سخريته من تغريدة أحمد السقا، بمقولة من فيلمه الكوميدي "عندليب الدقي" هي: "20 سنة... ياااااه والله مروا عليا كأنهم 21 سنة".

عشرين سنة يااااااه والله مروا عليا كأنهم ٢١ سنة https://t.co/ocp7lHOaV5 — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 29, 2019

يشار إلى أن أحمد السقا شارك في تكريم محمد هنيدي عن مشواره الفني الطويل، خلال حفل ختام مهرجان الجونة، إلى جانب مؤسس المهرجان، رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس.

شكرا لمهرجان الجونة على تكريمي وشكرا لكل جمهوري اللي عمري ماكنت هعمل حاجة لولاهم.. وربنا يرحم كل شهدائنا من الجيش والشرطة pic.twitter.com/motAf4uERL — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 27, 2019

​يشار إلى أن أول بطولة مطلقة لمحمد هنيدي في السينما "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، شهد على انطلاق نجومية العديد من الفنانين المتواجدين حاليا على الساحة الفنية، وهم أحمد السقا ومنى زكي وفتحي عبد الوهاب وهاني رمزي.

وسبق لأحمد السقا أن مازح محمد هنيدي عقب تكريمه، بنشره صورة لهما على المسرح خلال ختام "الجونة الثالث"، وعلق عليها "الأوبرا إحساس يا خلف"، والتي من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وظهر محمد هنيدي لأول مرة مع زوجته وأولاده في ختام مهرجان الجونة السينمائي الثالث.