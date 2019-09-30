11 حيلة تجعلك تحقق أهدافك بأسرع طريقة وأقل مجهود

يقدم موقع "بزنس 2 كوميونتي" 11 حيلة سحرية يمكنها أن تحقق أهدافك بأسرع طريقة وأقل مجهود ممكن.
Economy: Economy-finance > 11 Time Management Tips To Achieve Y -> https://t.co/c4ojibpRJZ #finance pic.twitter.com/KV35x0pbdP— Economy BusinessMag (@EconomyMag) September 28, 2019
وتأتي الحيل الـ11 على النحو التالي:
1- كلمة "لا":
حدد أولوياتك بنفسك لا تجعل أي شخص أيا كان يحددها لك.
2- أنشطة ذات قيمة:
ركز على الأنشطة ذات قيمة، وابتعد عن تلك الأنشطة التي لا تخدم أهدافك البعيدة المدى.
3- النوم:
احتفظ دوما بحقك في النوم 7 أو 8 ساعات، حتى تكون قادرا على التركيز بشأن أهدافك في العمل.
4- دافع عن أفكارك:
تجاهل دوما تلك الأشياء التي تحاول أن تحبطك أو تثبط من هممك، دافع عن أفكارك وأهدافك التي تنوي الوصول لها.
5- اعثر على الوقت الضائع:
غالبا ما يتم إهدار الوقت من دون أن يعلم الشخص فيم أهدر ذلك الوقت، لذلك ينبغي أن تعثر على الوقت الضائع وما الذي يهدر الوقت.
6- أدوات التنظيم:
استخدم أدوات تنظيم الوقت، التي يمكن من خلالها تقسيم الوقت بصورة منظمة وتنفيذ مهام محددة في توقيتات معينة.
7- احتفظ بقوتك:
Students who are Parents,— Katies with Kids (@Katies_w_Kids) September 18, 2019
Thursday, Sept 19 from 11:45-1:15
Stop by the studying room next to the access and success office & grab a bite to eat!! We will be sharing time management tips so come join us!! We’re excited to see you all tomorrow. pic.twitter.com/aAOMXsusZe
عندما تفرغ بطارية الهاتف فهو يتوقف تماما عن العمل، فلا تجعل بطاريتك تنفذ، اشحنها دوما في حالة شعورك بالتعب، بأن تأخذ قيلولة ولو بسيطة.
8- حدد الأعداء:
عند سعيك لتحقيق أي هدف، تكتشف دوما وجود أعداء يحاولون إعاقتك سواء كانوا أشخاص أو ظروف أو أشياء، حددهم حتى تعرف كي تتعامل معهم.
9- الطعام الصحي:
تناول الطعام الصحي، سيضمن أن ذهنك صافيا ويجعلك قادرا على أداء مهامك على أكمل وجه.
10- مهمة واحدة تكفي:
العقل مصمم كي ينفذ مهمة واحدة، لا تشتته في تنفيذ أكثر من مهمة في وقت واحد.
11- اجعلها بيئة إبداعية
اجعل بيئة العمل الخاصة بك بيئة تحض على الإبداع، تشحذ هممك وطاقتك، حتى تتمكن من تحقيق أهدافك.
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