11 حيلة تجعلك تحقق أهدافك بأسرع طريقة وأقل مجهود

يسعى الكثير من الناس إلى تحقيق أهدافهم في العمل بصورة سريعة من دون بذل المزيد من المجهود.

يقدم موقع "بزنس 2 كوميونتي" 11 حيلة سحرية يمكنها أن تحقق أهدافك بأسرع طريقة وأقل مجهود ممكن.

​وتأتي الحيل الـ11 على النحو التالي:

1- كلمة "لا":

حدد أولوياتك بنفسك لا تجعل أي شخص أيا كان يحددها لك.

2- أنشطة ذات قيمة:

ركز على الأنشطة ذات قيمة، وابتعد عن تلك الأنشطة التي لا تخدم أهدافك البعيدة المدى.

3- النوم:

احتفظ دوما بحقك في النوم 7 أو 8 ساعات، حتى تكون قادرا على التركيز بشأن أهدافك في العمل.

4- دافع عن أفكارك:

تجاهل دوما تلك الأشياء التي تحاول أن تحبطك أو تثبط من هممك، دافع عن أفكارك وأهدافك التي تنوي الوصول لها.

5- اعثر على الوقت الضائع:

غالبا ما يتم إهدار الوقت من دون أن يعلم الشخص فيم أهدر ذلك الوقت، لذلك ينبغي أن تعثر على الوقت الضائع وما الذي يهدر الوقت.

6- أدوات التنظيم:

استخدم أدوات تنظيم الوقت، التي يمكن من خلالها تقسيم الوقت بصورة منظمة وتنفيذ مهام محددة في توقيتات معينة.

7- احتفظ بقوتك:

Students who are Parents,

Thursday, Sept 19 from 11:45-1:15

Stop by the studying room next to the access and success office & grab a bite to eat!! We will be sharing time management tips so come join us!! We’re excited to see you all tomorrow. pic.twitter.com/aAOMXsusZe — Katies with Kids (@Katies_w_Kids) September 18, 2019

​عندما تفرغ بطارية الهاتف فهو يتوقف تماما عن العمل، فلا تجعل بطاريتك تنفذ، اشحنها دوما في حالة شعورك بالتعب، بأن تأخذ قيلولة ولو بسيطة.

8- حدد الأعداء:

عند سعيك لتحقيق أي هدف، تكتشف دوما وجود أعداء يحاولون إعاقتك سواء كانوا أشخاص أو ظروف أو أشياء، حددهم حتى تعرف كي تتعامل معهم.

9- الطعام الصحي:

تناول الطعام الصحي، سيضمن أن ذهنك صافيا ويجعلك قادرا على أداء مهامك على أكمل وجه.

10- مهمة واحدة تكفي:

العقل مصمم كي ينفذ مهمة واحدة، لا تشتته في تنفيذ أكثر من مهمة في وقت واحد.

11- اجعلها بيئة إبداعية

اجعل بيئة العمل الخاصة بك بيئة تحض على الإبداع، تشحذ هممك وطاقتك، حتى تتمكن من تحقيق أهدافك.