بكلمة... نانسي عجرم تقلب مواقع التواصل الاجتماعي

تستعد المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، للإعلان عن مفاجأة لكافة محبيها ومتابعيها.

شوقت عجرم متابعيها عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، بصورة من أحد الأجهزة المتواجدة داخل استوديوهات التسجيل، وكتبت معها "قريبا".

وكانت نانسي عجرم كشفت منذ أيام، أن الأغنية المفاجأة التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميزة جدا، وهي من الأغاني الأقرب إلى قلبها.

وأحدث إعلان نانسي عجرم انقلابا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب العديد من معجبيها بعدم تأخرها في طرح الأغنية.

بليييززززز ما تأخريهااااا😭😭😭😭😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥 — RAHMA✨. (@romaajram) September 29, 2019

قريبا يعني متى 💔 اسبوع ، اسبوعين ، شهر؟😭 — NaDa🇩🇿 (@NaDaMeL4) September 29, 2019

Waiting 😍 ma tawli kteeeer 🙈 — Ahmad Shanawani (@Ahmadsh92) September 29, 2019

Super excited 😍 — #HassaBeek Ali (@ali_mounir_) September 29, 2019

من ناحية أخرى، وجهت نانسي عجرم رسالة إلى ملك المغرب، محمد السادس، عبر حسابها على "تويتر"، تمنت فيها تعافيه من أزمته الصحية التي يمر بها حيث أصيب بإلتهاب رئوي.

من قلبي بتمنى الشفاء العاجل لجلالة الملك محمد السادس، الله يعطي الصحة والعافية ويحفظه للشعب المغربي والمغرب — Nancy Ajram (@NancyAjram) September 29, 2019

وغردت نانسي عجرم "من قلبي بتمنى الشفاء العاجل لجلالة الملك محمد السادس، الله يعطي الصحة والعافية ويحفظه للشعب المغربي والمغرب".

وتستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي في مصر يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في جامعة الدلتا بالمنصورة احتفالا ببداية العام الدراسي الجديد.

لاقوني بجامعة الدلتا بمصر لنغني ونسهر مع بعض يوم ١١ أكتوبر❤️ #نانسي_عجرم pic.twitter.com/Jzei3yg70l — Nancy Ajram (@NancyAjram) September 27, 2019

ومن المقرر أن تقدم نانسي مجموعة من أغانيها المحببة لدي جمهورها ومنها "الحب زي الوتر"، و"آه ونص"، و"أوكيه"، و"عم بتعلق فيك"، و"ومعاك"، و"مين ده اللي نسيك"، وغيرها من الأغاني.