الشيف بوراك في ضيافة نانسي عجرم ويتكلم العربية... فيديو

ويظهر في الفيديو قيام بوراك بتحضير المشاوي مع الفنانة اللبنانية، ثم يقومون بالتحدث باللغة العربية.
ويقول الشيف التركي لنانسي "أنا كتير مبسوط شوفك، شكرا كتير كتير... انشالله بتجي إلى أسطنبول".
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Aile dostumuz ünlü star Nancy’e ve ailesine nazik daveti için teşekkür ederim @nancyajram 🤗❤️. شو رئيكم الطبخ مع النجمة الكبيرة نانسي عجرم بتطلع اطيب؟؟🤗❤️ Thanks a lot to big star Nancy and her family for their kind invitation🤗❤️ #nancyajram #czn #cznburak #kebap #künefe #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #kuwait #bahrain #lebanon #qatar #doha #singer
في الوقت الذي رحبت فيه نانسي بضيفها، ووعدته بأن تزوره في اسطنبول.
وأرفق الفيديو بعبارة " شو رئيكم الطبخ مع النجمة الكبيرة نانسي عجرم بتطلع أطيب؟؟؟".
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