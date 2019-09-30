الشيف بوراك في ضيافة نانسي عجرم ويتكلم العربية... فيديو

ويظهر في الفيديو قيام بوراك بتحضير المشاوي مع الفنانة اللبنانية، ثم يقومون بالتحدث باللغة العربية.

ويقول الشيف التركي لنانسي "أنا كتير مبسوط شوفك، شكرا كتير كتير... انشالله بتجي إلى أسطنبول".

في الوقت الذي رحبت فيه نانسي بضيفها، ووعدته بأن تزوره في اسطنبول.

وأرفق الفيديو بعبارة " شو رئيكم الطبخ مع النجمة الكبيرة نانسي عجرم بتطلع أطيب؟؟؟".