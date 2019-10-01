غموض حول انتحار شاب فرنسي... "لعنة الفراعنة" السبب

كشفت شرطة مدينة نانت الفرنسية، لغز وفاة شاب في ظروف غامضة، بعد أن عثرت عليه والدته معلقا بواسطة حبل من عنقه في سقف غرفته.

وقالت والدة الشاب إنه لم يكن يعاني من أي أعراض نفسية أو عصبية قد تدفعه للانتحار، مشيرة إلى أن الحادث قد يكون جنائيا، وفقا لصحيفة "البيان".

وكشفت التحريات أن الشاب قد انتحر ظنا منه بأنه مصاب بـ" لعنة الفراعنة "، عقب زيارته لأهرامات مصر قبل عامين، وأن أرواح حراس المقابر تطارده للفتك به، بحسب ما أكده طبيبه النفسي.

كان مركز شرطة نانت قد تلقى بلاغا، يوم الأربعاء الماضي، يفيد بالعثور على جيمس صاحب الـ36 عام مشنوقا.

وأوضح الطبيب المعالج لجيمس، أنه كان يعاني من حالة وسواس بعد زيارته للقاهرة عام 2017 لدراسة الآثار الفرعونية.

وكان يظن أن "لعنة الفراعنة" تطارده، لأنه حصل على قطع حجارة صغيرة من الأهرامات للذكرى، وهو ما أغضب حراس الأهرامات، لذلك فهم يطاردونه للنيل منه انتقاما لسرقة أحجارهم.