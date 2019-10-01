راغب علامة يستعد لـ"معركة كبرى" خليجية

يستعد الفنان اللبناني، راغب علامة، لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "معركة كبرى"، كشف عن بعض تفاصيلها خلال مقابلة تلفزيونية.

وأكد علامة أن الأغنية ستكون مفاجأة لجمهوره، حيث سيغنيها باللهجة الخليجية

وقال راغب علامة: "معركة كبرى أغنية خليجية حلوة كتير كتير".

وتمنى علامة أن ينتهي من تنفيذ الأغنية سريعا لطرحها خلال الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، الذي يشارك فيه.

وشدد راغب علامة على رغبته في غناء الأغنية مباشرة في إحدى حلقات البرنامج المباشرة.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يغني فيها علامة باللهجة الخليجية بعد أغنية "يا بوي"، وأغنية "سر حبي فيك غامض".