راغب علامة يستعد لـ"معركة كبرى" خليجية

وأكد علامة أن الأغنية ستكون مفاجأة لجمهوره، حيث سيغنيها باللهجة الخليجية
وقال راغب علامة: "معركة كبرى أغنية خليجية حلوة كتير كتير".
راغب علامة يستعد لـ"معركة كبرى"#MBCTrending#MBC4 pic.twitter.com/UutMmAPaPr— MBC Trending (@MBCTrending) September 30, 2019
وتمنى علامة أن ينتهي من تنفيذ الأغنية سريعا لطرحها خلال الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، الذي يشارك فيه.
وشدد راغب علامة على رغبته في غناء الأغنية مباشرة في إحدى حلقات البرنامج المباشرة.
وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يغني فيها علامة باللهجة الخليجية بعد أغنية "يا بوي"، وأغنية "سر حبي فيك غامض".
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