بالفيديو والصور... انهيار مروع لجسر فوق قوارب في تايوان

انهار جسر معلق شاهق الارتفاع أعلى خليج تايوان، اليوم الثلاثاء، ليسقط فوق قوارب كانت تبحر أسفله.

وتواصل الجهات المعنية عمليات البحث عن ضحايا محتملين بمشاركة مروحية عسكرية، وأكثر من 60 من أفراد الجيش والبحرية، من بينهم غواصون.

وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية أن هناك نحو ستة أشخاص محاصرون في أحد القوارب، كما كان هناك خمسة أشخاص على الجسر وقت انهياره.

ونقل عشرة أشخاص إلى مستشفيات لتلقي العلاج، ستة منهم يعانون من إصابات خطيرة.

وانهار الجسر في قرية نانفانغاو، وهي قرية تشتهر بصيد الأسماك على ساحل المحيط الهادئ، بعد ساعات من إعصار اجتاح أجزاء من الجزيرة التي تقع فيها القرية.

Six people are trapped and 12 injured after a bridge collapse in Taiwan.



"We hope to safely rescue all in the shortest time to minimise the damage," the country's President Tsai Ing-wen said https://t.co/BogGY6yOVJ pic.twitter.com/OULVVMmS5J — AFP news agency (@AFP) October 1, 2019

ولم يذكر مسؤولو الإغاثة ما إذا كانت العاصفة أضعفت الجسر، كما لم يدلوا بأي تفاصيل أخرى عن السبب المحتمل للانهيار.