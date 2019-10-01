دراسة تحطم كل ما تردد عن تأثير اللحوم الحمراء على الصحة

كشفت دراسة حديثة أنه على عكس الشائع، لا يضر تناول اللحوم بالصحة ويجب على محبيها الاستمرار في تناولها.

العديد من الدراسات حذرت فيما سبق، من خطورة تناول لحوم البقر والضأن والخنزير، وإسهامها في زيادة من معدلات الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية أو مرض السكري.

وشارك باحثون من كندا وإسبانيا وبولندا في الدراسة الجديدة، التي راجعت 61 دراسة سابقة شملت أكثر من 4 ملايين شخص، كانت قد تابعت حالتهم الصحية وطبيعة الأغذية التي تناولوها، إلى جانب 12 دراسة قام 54 ألف شخص من المشاركين فيها، بإحداث تغييرات على نظامهم الغذائي.

وبعد مراجعة الدراسات وبياناتها، وجد الباحثون أن الأدلة التي استندت عليها الدراسات السابقة "ضعيفة ولا تصلح لأن يبني عليها العلماء تحذيرات أو نصائح بشأن الطريقة التي ينبغي على الناس أن يعيشوا حياتهم وفقا لها".

واعتبر الباحثون أن السبب في "ضعف" النتائج السابقة، أن الدراسات كانت "غامضة للغاية"، ولم تثبت وجود صلة مباشرة بين اللحوم والصحة، وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت لجنة مكونة من 14 خبيرا من 7 دول، إنه ينبغي على الناس مواصلة تناول متوسط كمية اللحوم الحمراء الحالية، والتي تتراوح بين 3 و4 حصص في الأسبوع.