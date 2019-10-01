تعرف على "الخدعة" التي تمنع تسميم طعام الملكة إليزابيث

على مر السنوات، توصل طاقم العمل المسؤول عن إعداد الطعام لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، إلى عدد من الحيل لضمان سلامة الملكة وعدم تعرضها للتسمم.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت المراسلة الملكية إيميلي أندروز عن أحد الأسرار، قائلة: "بعد أن يوضع الطعام في الأطباق، يختار واحد من الخدم عشوائيا أي الأطباق يتم تقديمه إلى جلالتها".

وأضافت: "هكذا إذا أراد أحد تسميم الملكة، فسيكون عليه أن يضع السم في جميع الأطباق ليسمم الكل داخل القصر".

وعلى الرغم من غرف الطعام الفارهة داخل القصر، إلا أن الملكة تفضل تناول وجبتها في غرفة معيشتها الخاصة.

وتتناول الملكة العشاء وهي تشاهد التلفاز، كما أنها تملك فريقا من الطهاة يضعون قائمة من اختيارات الطعام كل بضعة أيام، وتقدم لها هذه القائمة لتختار منها.

وقبل أن تبدأ الملكة في تناول وجبة العشاء، تستمتع باحتساء شراب الجين والديبونيه المفضلين لديها.