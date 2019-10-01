تعرف على أماكنها... يمكنك تسلق الجبال في 3 مناطق مصرية

تمثل مصر إحدى الوجهات المميزة لعشاق السياحة الرياضية، لأنها تمتلك جغرافيا مميزة، تجعلها قبلة السائحين، الذين يمارسون رياضة تسلق الجبال.

تعد محافظة جنوب سيناء، من بين أكثر المحافظات المصرية جذبا لعشاق تلك الرياضة، لأنها تمتلك طبيعة جغرافية تجعلها في المقدمة، حيث تمتلئ بالقمم الجبلية والهضاب والسهول المغطاة بالرمال الصفراء الساحرة.

أوردت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أبرز 3 أماكن يمكن ممارسة رياضة التسلق فيها، منها جبال سانت كاترين، ودروب سيناء ودروب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن تلك المناطق تمتلك طقسا معتدلا طوال العام.

1- سلسلة جبال سانت كاترين

ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن المغامر عمر سمرة، أول مصري وأصغر عربي يصعد إلى قمة جبل إيفرست، مشيرة إلى أنه ساهم في تسليط الضوء على تلك الرياضة في مصر، والترويج لسياحة المغامرات والرياضة

يطلق عليه جبل كاترين أو جبل القديسة كاترينا أو جبل طور سيناء، ويعد من أعلى الجبال في سيناء، يبلغ ارتفاعه 2629 مترا فوق سطح البحر.

وتتساقط على الجبل الثلوج في فصل الشتاء مثل باقي جبال منطقة جنوب سيناء، التي تشتهر بتسلق الجبال لتميز مناخها والمناظر الطبيعية الخلابة.

2- دروب سيناء

يقصد دروب سيناء ملايين السياح من عشاق المغامرة في أرض الفيروز الرائعة، وسط جمال، وتعد دروب سيناء من أجمل مسارات المشي في الشرق الأوسط، بطول 200 كيلومتر كاملة.

وتمر دروب سيناء بصحراء ومرتفعات وسهول جنوب سيناء، وتمتد من خليج العقبة، حتى جبل سانت كاترين، حيث يمكنك السير والتسلق على جبال الدرب لمشاهدة أجمل مناظر رائعة على مستوى العالم.

3- دروب البحر الأحمر

تقول "أخبار اليوم"، إن دروب البحر الأحمر، تصنف ضمن قائمة أجمل المقاصد السياحية في العالم، التي لا يفوتك زيارتها في 2019.