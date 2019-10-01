بعضها تحمله الكلاب… أخطر 3 أمراض تصيب الحيوانات والبشر

يتعرض البشر لخطر الإصابة ببعض الأمراض، التي تصيب الحيوانات، ومما يزيد هذا الخطر، أن تلك الأمراض قد تحملها حيوانات أليفة مثل الكلاب.

تقول أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بطب قصر العيني، الدكتورة نرجس ألبرت، إن بعض الأمراض، التي تصيب الحيوانات تمثل تهديدا لصحة الإنسان أيضا، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وأوردت الصحيفة المصرية، 3 أنواع من هذه الأمراض:

1- السعار

مرض السعار لا يرتبط فقط بالكلاب، فقد تحمله القردة، والقطط، والثعالب، وهذا المرض يقتل الحيوان، ويفتك بالإنسان خلال أيام قليلة، ما لم يبدأ العلاج خلال 24 ساعة من الإصابة.

ولفتت إلى أنه ينتقل للإنسان عن طريق الدم، من خلال العض أو الخدش من مخالب الحيوان المريض، وتظهر الأعراض خلال يومين أو ثلاثة وتتمثل في حالة هياج والخوف الشديد من الماء والهواء، وصولا إلى الموت المحقق.

وأوضحت أن اللقاح الواقي من المرض متوفر في جميع مستشفيات الحميات وبجرعات تتراوح ما بين 5 إلى 7 حقن.

2- البروسيلا

تعد البروسيلا من أخطر الأمراض، التي يمكن أن تنتقل من الحيوان للإنسان، وهي تصيب الجاموس أكثر من البقر وتسبب إجهاض تلك الحيوانات.

ويمكن أن تنتقل للإنسان من خلال تناول ألبان الحيوانات المريضة أو لحومها في مختلف صورها حتى مع دخولها مراحل التصنيع، كما يمكن أن تنتقل بملامسة المولود النافق.

وقالت إن أعراض الإصابة تتمثل في الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير ثم انخفاضها ومعاودة الارتفاع مرات عديدة، مع عدم الاستجابة للأدوية الخافضة للحرارة، وقد تؤدي إلى تضخم الكبد والطحال.

3- حمى الوادي المتصدع

الجمال قد تحمل مرضا يعرف بحمى الوادي المتصدع، وغالبا ما تحمله الجمال الواردة من السودان أو السعودية في مواسم معروفة، ويسبب إجهاض الحيوان المصاب.

وينتقل المرض من الحيوان للإنسان عن طريق الملامسة، وتناول منتجات لحوم وألبان الحيوانات المريضة.

وفي الغالب يكون من مخالطي الحيوانات والجزارين، وأعراضه عبارة عن ارتفاع خطير في درجات الحرارة وقد تصل الأعراض في بعض الحالات إلى فقدان تام لحاسة الإبصار.