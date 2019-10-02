تركي آل الشيخ يعلق على خسارة السد وأمير قطر حاضر (صورة)

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تغريدة على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، مستخدما فيها صورة أمير قطر واقفا.

الصورة التي نشرها تركي آل الشيخ في تغريدة، جاءت بعد فوز فريق الهلال السعودي على السد القطري.

وشهدت الصورة كتابة الرقم 4 إلى جانب صورة لأمير قطر واقفا، في إشارة من آل الشيخ إلى الرقم (1) وهي نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الفريق السعودي.

وكانت التغريدة قد لاقت ردود فعل كثيرة، وأعيد نشرها حوالي 8 آلاف مرة ووصل عدد الإعجاب لنحو 6 آلاف.

المباراة التي لعبت في العاصمة القطرية الدوحة، كانت ضمن مباريات الدور النصف نهائي من دوري أبطال آسيا، ليضع الهلال قدما في المباراة النهائية، وبخاصة كون مباراة الإياب ستلعب على أرضه في 22 من هذا الشهر.

وكان آل الشيخ وعد لاعبي فريق الهلال بمكافآت في حال الفوز بالنهائي.