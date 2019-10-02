"بانكسي" المجهول يعرض لوحاته في صالة عرض جديدة ...صور

أعلن الموقع الرسمي لصفحة الفنان "بانكسي" الشهير على "إنستغرام"، عن افتتاح صالة عرض للوحات الفنان المجهول في منطقة كرويدون اللندنية.

الصفحة الرسمية لموقع الفنان الشهير والمجهول في الوقت نفسه، أعلنت عن افتتاح صالة عرض في منطقة كرويدون.

وبحسب الصور التي عرضها الموقع، فإنها ستحتوي على عدد من اللوحات الشهيرة للفنان.

يعرف بانكسي بأنه فنان جرافيتي إنجليزي مشهور ومجهول في نفس الوقت، ظهرت رسوماته المختلفة في العديد من المواقع في بريطانيا خصوصا في مدينة بريستول ولندن وحول العالم منها في الضفة الغربية على الجدار العازل، تتنوع رسومات بانكسي في الموضوع وتشمل بأغلبها المواضيع السياسية والثقافية والأخلاقية.

كان عام 2003 أول ظهور لرسوم بانكسي على جدران بريستول، ولندن، وقد أثارت العديد من التساؤلات حول شخصه وأفكاره خصوصا صورة الموناليزا وهي تحمل قنبلة.