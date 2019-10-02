بالفيديو... نبيلة عبيد تقول رأيها في الفنان محمد رمضان

دافعت الفنانة المصرية، نبيلة عبيد، عن الفنان المصري محمد رمضان، خاصة بعد الجدل الذي يصاحب كل ظهور له.

وذكرت مجلة "هي" أن بعض نجوم الفن من أصحاب التاريخ الطويل في عالم التمثيل، يحرصون على إبداء رأيهم في الفنان محمد رمضان، وذلك بعد إثارته الجدل عند ظهوره في الفعاليات الفنية والتي كان آخرها مهرجان الجونة السينمائي، أو حفلاته.

وكان الفنان محمد رمضان تعرض لانتقادات مؤخرا بعد ظهوره في حفل بالساحل الشمالي.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد في لقاء مصور مع برنامج "عرب وود" الذي يعرض عبر شاشة "روتانا"، إنها ورمضان يتواصلان مع بعضهما البعض كل فترة.

وأشارت إلى أنها دائما ما تكون سعيدة عندما تتواصل مع الفنان الشاب، وأنه من أكثر النجوم بساطة في الوسط، وتابعت: "هو بسيط جدًا جدًا وطبيعي جدًا جدًا وغير متكبر".

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد كانت تحدثت من قبل بشكل إيجابي عن الفنان محمد رمضان، وذلك أيضا خلال تواجدها في مهرجان شرم الشيخ السينمائي قبل عامين، وأكدت أنه فنان موهوب ويعبر عن جيله والجمهور ينتظر أعماله باستمرار.