أنجلينا جولي تكشف عن معاناتها التي أخفتها عن جمهورها

كشفت الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي في مقابلة تلفزيونية عن معاناة قامت بإخفائها عن جمهورها منذ سنوات.

صرحت أنجلينا جولي في مقابلة تلفزيونية ببرنامج تلفزيوني، بأنه لطالما كانت هناك أوقات في حياتها أخفتها بعيدا عن جمهورها، حيث فقدت الإحساس بالحرية والأمان بالإضافة لأذى يطاردها.

وقالت "شعرت بالضآلة والانزواء، واستغرق الأمر الكثير لكي أستعيد تلك المشاعر، ربما أكثر في يومنا هذا مما كنت عليه في السنوات الأربع الماضية".

وأضافت بأن السنوات القليلة الماضية لم تكن سهلة ولم تشعر بالقوة الكافية.

ولم تخوض صاحبة الـ44 عاما في تحديد الفترة التي تتكلم عنها بالضبط فيما تكهن الكثيرون بأنها فترة طلاقها من زوجها السابق براد بيت، وكذلك معركة الحضانة اللاحقة للانفصال، كان لهما تأثير كبير.

هذا وكانت أنجلينا رفعت دعوى للطلاق من براد بيت في سبتمبر/أيلول 2016، بعد عامين من الزواج وحوالي 12 عاما من بداية علاقتهما. وكان لديهما آنذاك 6 أطفال.

وتداولت وسائل الإعلام أن الزوجين السابقين توصلا إلى اتفاق بشأن الحضانة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.