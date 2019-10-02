هيفاء وهبي توجه رسالة إلى جمهورها

وجهت المغنية اللبنانية، هيفاء وهبي، رسالة عبر صفحتها الخاصة في "إنستغرام" لمتابعيها، حول أكثر الأشخاص الذين يتمنون معرفة نواياهم ولماذا.

نشرت المغنية اللبنانية هيفاء وهبي رسالة لمتابعيها عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، مع صورة لها قائلة "لو النوايا لها صوت... يا فضيحة البشر!! .

مين أكتر حدا بتتمنوا تعرفوا نواياه؟ وليش؟".

لتنهال العديد من ردود الأفعال على تعليق المغنية ليصل عدد التعليقات لحوالي 100 ألف في غضون عدد من الساعات.

يذكر بأن الفنانة اللبنانية تحظى بشهرة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي حيث يقارب عدد متابعيها الـ6 مليون متابع.

هذا وكانت وهبي قد أعلنت تعاطفها في وقت سابق مع مواطنتها إليسا، بعد حدوث صدام بينها وبين رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بشأن عدم مشاركة المطربة اللبنانية في احتفالات اليوم الوطني السعودي.

قائلة بأنها "انسانة صادقة (وفوق هالشي) او (بالرغم من هالشي) هي حلوة من جوا.في ناس ترجموا العنوان بطريقة مختصرة ووصل المعنى غلط!المهم انا فهمت!!".