الأمير هاري يقاضي صحيفة بريطانية بسبب خطاب شخصي لزوجته

قرر الأمير هاري التوجه إلى المحكمة العليا في لندن؛ لرفع دعوى قضائية ضد صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأعلن الأمير البريطاني، عبر الموقع الرسمي لمقاطعة ساسكس، مقاضاته لصحيفة "ديلي ميل" بعد نشرها خطابا شخصيا لزوجته كانت قد أرسلته لوالدها.

I’ve never read a royal statement quite like this one #PrinceHarry : pic.twitter.com/sKOFPXnRSO — Peter Hunt (@_PeterHunt) October 1, 2019

​واتهم الأمير هاري الصحيفة البريطانية بانتهاك قوانين الخصوصية وخرق البيانات التي أصدرت في عام 2018.

وقال إنه سيرفع هذه الدعوى القضائية تخوفا من أن تلقى زوجته ميجان ماركل نفس مصير والدته الأميرة ديانا، التي لطالما نالت وسائل الإعلام منها ومن حياتها الخاصة.

With Prince Harry's statement about the tabloids in support of his wife Meghan Markle, it should be remembered that William + Harry played a part in exposing tabloid phone hacking as far back as 2005, after Tom Bradby told them he was aware of the practice 1/2 pic.twitter.com/W8vXFunUVS — Richard Bartholomew (@Barthsnotes) October 1, 2019

وأوضح أنه لن يسمح أن تصبح زوجته ضحية للعنف، أو التنمر، أو اختراق الخصوصية، مشيرا إلى أن ميجان دائما تتلقى تعليقات مسيئة وعنيفة واتهامات ليس لها أي أساس من الصحة، ودائما ما يحرفون كلامها وأحاديثها ويطلقون الإشاعات عنها.

وأوكل الأمير هاري تلك القضية لمحامين متخصصين في قضايا التشهير، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة القضية حتى يصدر القضاء حكمه.

وتابع أنه بقي صامتا لفترة طويلة، ولكن حان الآن الوقت لاتخاذ إجراءات صارمة، وحتى تتحسن حالة زوجته النفسية التي دمرتها كل هذه التصريحات والاتهامات، خاصة بعد ولادة طفلهما الأول آرتشي.