بعد تعرضها لانتقادات... حلا شيحة تخرج عن صمتها وترد على الجمهور

تعرضت شيحة لحملة هجوم من قبل جمهورها، منذ أن خلعت الحجاب، وإعلانها العودة من جديد للتمثيل.
وقالت الفنانة المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، إنها "سعيدة كوني امرأة مستقلة وأم لأجمل أربع أولاد، وكل يوم تشرق شمس يوم جديد أشكر رب العالمين أنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم، يوم جديد، بداية جديدة".
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Am proud to be an independent woman ,a mum of four wonderful kids ,to be able to wake-up every morning thank god am still alive To win new day , new beginning , positive vibe , believe in yourself no matter how much they try to put you down there words will only get back to them follow your heart and soul see only the good, be different like i always say be ur own kind of beauty , سعيدة كوني امراة مستقلة و ام لاجمل اربع اولاد و كل يوم تشرق شمس يوم جديد اشكر رب العالمين انه اعطاني هذا اليوم ليكون افضل يوم ،يوم جديد،بداية جديدة ،الماضي انتهي و اليوم البداية مع الاصرار و القوة و اليقين بالله و الثقة بالنفس نصل لما نحب كوني انت ،كوني كما تحبين ،صاحبة ارادةو صلابة ان تكوني ،فانتي امرأة كوني فخورة👊👌♥️♥️👍💫🤛🏻🤜🏻قوية Norayoussef_photography♥️ The dress is by @the8eme The bracelet by @anamoda.Ib Just simple outfit for the day 💫💫☀️☀️🌈🌔
وتابعت "الماضي انتهى واليوم البداية مع الإصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب، كوني أنت، كوني كما تحبين، صاحبة إرادة وصلابة أن تكوني، فأنتي امرأة كوني فخورة قوية".
يشار إلى أن حلا شيحة كانت قد ظهرت بالمايوه البكيني في صورة برفقة الفنانة دينا الشربيني والسيناريست تامر حبيب وعدد من الأصدقاء، ومع تداول الصورة على نطاق واسع أبدى البعض انزعاجه من ظهورها على هذا النحو، رغم أنها صرحت بنفسها أن تطل بالملابس التي عادة ما ترتديها في حياتها العادية.
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