ليدي غاغا تفاجئ جمهورها بتصريح غريب وردود فعل على وسائل التواصل

أثارت المغنية والممثلة الأمريكية، ليدي غاغا، موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن اسم الألبوم الجديد الذي ستطلقه.

أعلنت المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، في تغريدة لها على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اسم الألبوم الجديد الذي ستطلقه.

فبحسب ماغردت المغنية، فإن ألبومها الجديد سيحمل اسم "أديل"، والذي يحمل هذا الأسم مغنية شهيرة أخرى.

I’m calling my next album ADELE. — Lady Gaga (@ladygaga) October 1, 2019

متابعو المغنية الأمريكية انهالوا بسيل من التعليقات حول جديتها في التسمية الجديدة، منهم من تساءل بأن ذلك قد يكون مزحة؟

Me right now pic.twitter.com/GrAGavKUId — Paula • Lil M 💙 (@goooddess_gaga) October 1, 2019

يذكر بأن غاغا لم يجمعها مع أديل أي عمل مشترك في وقت سابق، في وقت أعلنت فيه عن تسجيلها لألبومها الجديد.