القبض على 4 بتهمة قتل "الفيل القزم"

وعثر على الفيل القزم طافيا في المياه ومثبتا بحبل إلى شجرة على ضفة نهر في منطقة تاوا بجزيرة بورنيو، وهو من النوع المعرض لخطر الانقراض.
ولم يتبق إلا نحو 1500 من أفيال بورنيو القزمة، وهي سلالات قد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار وفقا للصندوق العالمي للطبيعة.
Six pygmy elephants found dead on Malaysian Borneohttps://t.co/bNiHLcHna3#elephant #Malaysia pic.twitter.com/qJ7RIPIHkM— The Nation (@The_Nation) May 21, 2018
وكانت وسائل إعلام محلية قد كشفت أن الفيل مصابا بطلقات نارية، كما جرى ضبط عدد من الأسلحة والأعيرة النارية في حوزة المتهمين.
ويواجه المشتبه بهم في حال إدانتهم، عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إضافة إلى غرامة مالية ضخمة.
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