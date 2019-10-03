تفاصيل مكالمة هزاع المنصوري مع ابن سلمان أول رائد فضاء عربي

حرص أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، على الاتصال من محطة الفضاء الدولية، بالأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أول رائد فضاء عربي.

ووفقا لصحيفة "عاجل"، ثمن ابن سلمان مبادرة المنصوري، معربا عن سعادته بنجاح رحلة رائد الفضاء الإماراتي، مشيرا إلى أن الرحلة ستعود بالخير ليس على دولة الإمارات فقط بل والمنطقة بأسرها.

وكشف هزاع المنصوري خلال المكالمة، أن أحد أهم أسباب شغفه بريادة الفضاء هو الدور الكبير الذي قام به الأمير سلطان بن سلمان، حينما قرأ عن رحلته إلى الفضاء عام 1985 عبر المكوك الفضائي "ديسكفري".

نكاد ننفصل عن محطة الفضاء الدولية. تحدٍ آخر يجول في الأرجاء. بخوف طمأنه الفخر، سأعود مسلّما صنيع زايد لأرضه. لم ننتهِ ولن ننتهي سنعود لنفتتح طريقنا الذهبي إلى الفضاء، لتتألق النجوم بأسمائنا، ولنعيد مجد رواد الفضاء العرب مرة أخرى. pic.twitter.com/TKUipJUfH8 — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) October 3, 2019

وأوضح المنصوري أنه حرص على إجراء الاتصال الهاتفي في وقت يستعد فيه لمغادرة محطة الفضاء الدولية تقديرا وعرفانا للأمير سلطان بن سلمان الذي كانت رحلته إلى الفضاء قبل 34 عاما "ملهمة لكل شعوب المنطقة بريادة الفضاء واكتشاف عوالمه".

صورة لشمال أفريقيا التقطت من محطة الفضاء الدولية. هل يمكنكم رؤية نهر النيل؟ pic.twitter.com/LhH3LzZhPP — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) October 2, 2019

ومن جانبه، دعا رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان ، لأن تكون أول زيارة خارجية لهزاع المنصوري عقب عودته للأرض إلى المملكة.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.