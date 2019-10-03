أحلام تتوعد زوجها بسبب كيم كارداشيان

توعدت المطربة الإماراتية، أحلام، زوجها القطري، مبارك الهاجري، بسبب نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان.

فوجئت أحلام بأن زوجها أبدى إعجابه بصورة لكيم كارداشيان عبرموقع "إنستغرام"، لتنشر في المقابل فيديو طريف عبر حسابها على موقع "سناب شات"، وهي تصرخ فيه قائلة "يا ويلك مني، هذه الصورة مسوي عليها لايك، مبارك، أبو محمد وينك أنت في البيت أنا اليوم جايه".

من ناحية أخرى، وجهت أحلالم رسالة إلى الشعب العراقي، بالتزامن مع التظاهرات المندلعة فيه.

اللهم احفظ العراق الحبيب 💚 pic.twitter.com/EVUkdBH8xu — A7lam #فريق_احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 2, 2019

وكتبت أحلام في تغريدة لها على "تويتر"، قائلة "اللهم احفظ العراق الحبيب"، لتعرب من خلالها عن تمنياتها باستقرار دولة العراق.

وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، تجدد إطلاق النار ببغداد، في اليوم الثالث من الاحتجاجات، رغم قرار حظر التجوال في العاصمة، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين. سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.

جاء ذلك بعد يومين من اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد والتي تحولت إلى العنف.

وتواصل أحلام التحكيم في الموسم الخامس من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، المذاع على فضائية "إم بي سي"، إلى جانب راغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقي.