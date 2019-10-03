بالفيديو... فنانة كويتية شهيرة تفضح برنامج مقالب رامز جلال

قالت الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، خلال استضافتها في برنامج "ع السيف"، على قناة "الكويتية": "لأول مرة أقولها، اللي مستلم فلوس ما يفضح الناس"، مؤكدة أن الجميع يعلم أنه برنامج كاميرا خفية.
وأكدت "الشعيبي" علمها المسبق بتصوير برنامج مقالب لرامز جلال، قائلة: "كنت أدري أنها كاميرا خفية، لكن شو هي ما كنت أدري".
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وأشارت هيا الشعيبي للبرنامج، إلى تقاضيها مبلغا ماليا كبيرا، لاستضافتها في أحد البرامج، وقبل التصوير علمت أنه كاميرا خفية لرامز جلال، مؤكدة أن هذا المبلغ يعادل قيمة سيارة ونصف دون أن تكشف عن نوع السيارة.
وكانت هيا الشعيبي، من بين ضحايا برنامج مقالب "رامز بيلعب بالنار"، الذي عرض في رمضان 2016، وتم تصويره في المغرب.
يشار إلى أن أحدث برامج مقالب رامز جلال هو "رامز في الشلال"، والذي عرض في شهر رمضان هذا العالم، وتم تصويره في إندونيسيا.
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