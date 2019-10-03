بالفيديو... زوج هنا الزاهد يكشف معلومات جديدة عن تطورات حالتها الصحية

كشف الممثل المصري، أحمد فهمي، تطورات جديدة، بشأن الحالة الصحية لزوجته، الفنانة المصرية، هنا الزاهد، بعد إصابتها بوعكة صحية خلال شهر العسل.

ونفى "فهمي"، أمس الأربعاء، إن كانت زوجته هنا الزاهد تعرضت لتسمم، كما زعمت بعض التقارير، موضحا أنه أثناء سفرهما من بلد لآخر وأثناء وجودهما في الطائرة، عانت من ألم شديد، وبعد الكشف وإجراء التحاليل، تم اكتشاف حصوات على المرارة، بحسب تصريحاته لبرنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا".

وأشار أحمد فهمي إلى أنه من المقرر أن تخضع للعملية الجراحية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد وصولهما مصر.

من ناحية أخرى، تشارك هنا الزاهد جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، لحظات من شهر عسلها في سنغافورة، الذي لم تستمتع به مع عريسها أحمد فهمي.

وشاركت "الزاهد" مقطع فيديو لها خلال زيارتها إلى "استوديوهات يونيفرسال" في سنغافورة، وتظهر فيه وهي تقف بجوار عربة بها ديناصور، وكتبت مازحة "عندما لا تستطيع التقاط صورة لأنك خائف من أن تدير ظهرك".

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما 11 سبتمبر/أيلول.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.