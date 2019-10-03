السعودية... شرطة الرياض تكشف هوية معنف طفل بالنار

ونشر الأمن العام الرسمي في حسابه بموقع "تويتر" نقلا عن المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، قوله إن "المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم بالاعتداء على الطفل، حيث اتضح أنه مواطن من أقارب الطفل، في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه".
توضيح حقيقة مقطع الفيديو المتداول عن تعدي أحد الأشخاص على طفل . pic.twitter.com/gPyw9gyVNr— الأمن العام (@security_gov) 3 октября 2019 г.
وكان النائب العام السعودي قد وجه، يوم أمس الأربعاء، بإلقاء القبض على الرجل الذي ظهر في المقطع المتداول، والذي كان ناشطون يتداولون أنه والد الطفل المعنف.
#انقذوا_الطفل_المعنف_من_المجرم— ابو طيف الحربي (@banderalrehaili) 2 октября 2019 г.
كثر تعنيف الاطفال في هذا الزمن الله المستعان
بروا أبناءكم صغارا يبروكم كبارا .
وشارك سعوديون عبر هاشتاغ (#انقذوا_الطفل_المعنف_من_المجرم) في مواقع التواصل، إذ عبر العديد منهم عن استيائهم من المقطع المتداول، مطالبين بسن قوانين صارمة تضع حدًّا لمثل هذه السلوكيات، التي باتت تظهر بتزايد عبر مواقع التواصل.
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