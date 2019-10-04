حملة "صناديق ضد الجوع" في شوارع تل أبيب

أعلنت بعض المطاعم في تل أبيب عن إطلاق حملة إطعام المشردين لمكافحة الجوع من خلال وضع صناديق خاصة تحتوي على أطعمة ستقدم مجانا لكل المحتاجين.

وفي حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك"، أكد صاحب الفكرة إيلاد أشكينازي أن هذه الفكرة جالت في باله منذ سنوات عدة خلال عمله في أحد المطاعم.

وقال أشكينازي: "لقد عملت منذ عدة سنوات في المطاعم والمخابز، ورأيت خلال هذه الفترة كمية المأكولات التي يتم التخلص منها حيث أنها قادرة على إطعام الكثيرين خصوصا المحتاجين والمشردين".

وتابع قائلا: " ظلت الفكرة في رأسي لسنوات محاولا تطبيقها وبعد تفكير عميق توصلت إلى فكرة الصناديق التي ستوضع فيها المأكولات بدلا من رميها، وسيتم إعطاءها للمحتاجين في هذه الحالة كمساعدة، وسيتم إعطاءهم مفاتيح خاصة لحصر الحملة بهم فقط".

وشرح أشكينازي طريقة عمل الحملة حيث سيتم الاتفاق مع المطاعم التي تود المشاركة من خلال إرسال المأكولات إلى هذه الصناديق وإعطاء المحتاجين رموز خاصة تجعلهم قادرين على فتح الصناديق وأخذ ما يلزم فقط بدون أي اختلاف ديني أو عرقي.

وأشار صاحب الفكرة أن خمسة مطاعم وافقت على المشاركة في الحملة ومجملها يقع في تل أبيب.