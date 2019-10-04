نجاح جديد لهاتف "آيفون 11" والشركة تزيد حجم الانتاج

طلبت عملاق التكنولوجيا الأمريكية "آبل" من الموردين زيادة إنتاجهم من أحدث إصداراتها "آي فون 11"، بنسبة تصل إلى 10% ، أو 8 ملايين وحدة.

وذكر موقع "Nikkei Asian Review" أن قرار الشركة جاء بعد معدل البيع الأفضل من المتوقع الذي حققه الهاتف الجديد، عالميا، وهو الجهاز الذي تم طرحه بسعر مخفض.

وذكر الموقع أن الزيادة في الطلبات يبدو أنها تؤكد صحة استراتيجية الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" ، تيم كوك، المتمثلة في إغراء المستهلكين بنماذج أرخص وسط الاقتصاد العالمي الضعيف.

وأشار الموقع إلى أن زيادة الطلب ما بين 7 ملايين إلى 8 ملايين جهاز يعادل إجمالي شحنات الهواتف السنوية هذا العام الذي طرحتها شركة "غوغل"، وهي منافس "آيفون" المتزايد في السوق الأمريكية.

كما ذكر الموقع أن أسهم شركات تصنيع مكونات "آبل" في اليابان ارتفعت بعد نشر التقرير.

وطرحت "آبل" طرزها الثلاثة الجديدة وهم "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 ماكس"، في أوائل سبتمبر/ أيلول.

وعلى الرغم من وجود كاميرات أفضل، فإن الشركة خفضت لأول مرة في تاريخها السعر ليصل إلى 699 دولار، مقارنة بـ 749 دولار لجهاز "آيفون إكس آر" الذي طرح العام الماضي.