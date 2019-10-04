نجاح جديد لهاتف "آيفون 11" والشركة تزيد حجم الانتاج

وذكر موقع "Nikkei Asian Review" أن قرار الشركة جاء بعد معدل البيع الأفضل من المتوقع الذي حققه الهاتف الجديد، عالميا، وهو الجهاز الذي تم طرحه بسعر مخفض.
وأشار الموقع إلى أن زيادة الطلب ما بين 7 ملايين إلى 8 ملايين جهاز يعادل إجمالي شحنات الهواتف السنوية هذا العام الذي طرحتها شركة "غوغل"، وهي منافس "آيفون" المتزايد في السوق الأمريكية.
كما ذكر الموقع أن أسهم شركات تصنيع مكونات "آبل" في اليابان ارتفعت بعد نشر التقرير.
وطرحت "آبل" طرزها الثلاثة الجديدة وهم "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 ماكس"، في أوائل سبتمبر/ أيلول.
وعلى الرغم من وجود كاميرات أفضل، فإن الشركة خفضت لأول مرة في تاريخها السعر ليصل إلى 699 دولار، مقارنة بـ 749 دولار لجهاز "آيفون إكس آر" الذي طرح العام الماضي.
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