بالفيديو ولأول مرة... ديانا كرزون تفجر مفاجأة وتغني باللغة الكردية

تألقت الفنانة ديانا كرزون بالظهور بالزي الكردي التقليدي من خلال صورة غلاف الأغنية "خاكي شيرين".

ومن المعروف أن ديانا من أصول كردية من جهة والدتها، التي ترجمت حبها لها بالأغنية التي أطلقتها باللغة الكردية والتي ارتسمت بالرومانسية وحب الطبيعة، وتم إطلاق العمل الغنائي "خاكي شيرين" وتعني الأرض الجميلة أو الخصبة.

وأقامت كرزون العديد من الحفلات الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا من خلال الحضور الجماهيري المحب لمختلف الألوان الغنائية التي تقدمها.

وأحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة الأردنية عمان في فندق الرويال.