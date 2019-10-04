الروبوت المصور المحترف الأول في العالم...صور

اخترع الأسترالي إنريكو بينزو روبوتا أطلق عليه لقب "سيلفي بوت"، وهو الروبوت المصور الأول في العالم، فمن الممكن أن يلتقط الصور والفيديوهات بالوضعيات المناسبة وتعديل الصور وطباعتها في الوقت ذاته، ويصل طوله إلى 6 أقدام.

ويتضمن الروبوت حلقة إضاءة متصلة بلوحة حاسوب متصلة بكاميرا على عجلات، كما أنه يملك خاصية تسمح له بالتحدث والتفاعل مع الأشخاص الذين يريدون أن يلتقط لهم الصور والفيديوهات، إذ بإمكان المستخدم أن يضغط على الشاشة لتشغيل خاصية التقاط الصور.

وقال بينزو: "إن الروبوت الذي عمل عليه يعتبر حلا لقلة الحركة في كشكات التصوير التقليدية، كما أنه سيجنب التفاعلات المحرجة بين المصور والضيوف في المناسبات العامة".

Who met our 6ft selfie taking eve bot mingling at the launch? We love keeping up to date with the hottest event tech trends, keep an eye out on the 6th November as we go live from @eventtechlive 🤖#selfie #selfiebot #tech #eventtech #goaskeve #eventtechlive pic.twitter.com/WAQMf06fwF — Go ask eve (@goaskeve) 3 октября 2019 г.

أما فيما يتعلق بطريقة الحصول على الصور، فمن الممكن أن ترسل الصور للأشخاص عن طريق رسالة نصية أو إلكترونية أو أن تطبع في لحظة التقاطها، كما أن من الممكن تعزيز الروبوت، حسب الطلب من خلال تركيب الصور المتحركة أو شعار العلامة التجارية المخصصة.

كما تتوفر إمكانية استئجار الروبوت في كل من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة.