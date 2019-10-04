بالفيديو... محمد رمضان يوجه رسالة إلى الشعب السعودي

وجه الممثل المصري، محمد رمضان، اليوم الجمعة، رسالة بالصوت والصورة إلى الشعب السعودي.

وأعلن رمضان في الفيديو المصور أنه يستعد لمقابلة جمهوره في المملكة العربية السعودية لأول مرة، في أول حفلاته هناك.

وقال محمد رمضان إنه متحمس جدا للحفل ولمقابلة جمهوره هناك، ويشعر أنه سيقدم حفلا ناجحا.

واستعان الفنان المصري بجملته الشهيرة "ثقة في الله نجاح".

ويظهر مع محمد رمضان في مقطع الفيديو، المدير التنفيذي لشركة " روتانا "، سالم الهندي.

وتقف العاصمة السعودية الرياض على بعد أيام من إطلاق أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يضم ألوانا كثيرة من الفعاليات العالمية.

ووجد الفيديو الترويجي لفعاليات "موسم الرياض"، قبولا واسعا، حيث أعلن من خلاله انطلاق الفعاليات في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، ويمتد حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019.