بالفيديو... محمد رمضان يوجه رسالة إلى الشعب السعودي

وأعلن رمضان في الفيديو المصور أنه يستعد لمقابلة جمهوره في المملكة العربية السعودية لأول مرة، في أول حفلاته هناك.
وقال محمد رمضان إنه متحمس جدا للحفل ولمقابلة جمهوره هناك، ويشعر أنه سيقدم حفلا ناجحا.
#موسم_الرياض 💚🇸🇦🔥🔥@RiyadhSeason @Mohamed_Ramadan @Turki_alalshikh @RotanaMusic #الأسطورة pic.twitter.com/KmKpvW29HE— سالم الهندي (@salhendi) October 3, 2019
واستعان الفنان المصري بجملته الشهيرة "ثقة في الله نجاح".
وتقف العاصمة السعودية الرياض على بعد أيام من إطلاق أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يضم ألوانا كثيرة من الفعاليات العالمية.
ووجد الفيديو الترويجي لفعاليات "موسم الرياض"، قبولا واسعا، حيث أعلن من خلاله انطلاق الفعاليات في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، ويمتد حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019.
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