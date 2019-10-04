تعرف على الأثرياء الذين حرموا أطفالهم من الميراث... صور

من البديهي عندما يحقق شخص ما النجاح والثروة، أن يعني هذا تلقائيًا أن أطفاله وأحفاده أيضا سيعيشون في رخاء.

ومع ذلك، هذه ليست قاعدة عامة، فهناك العديد من الآباء الأثرياء يعتقدون أنه في حال حصول الطفل على "أموال سهلة"، فإن ذلك سيؤثر سلبا عليهم.

هناك العديد من النجوم خرجوا عن هذه القاعدة، وقرروا سحب "الملعقة الذهبية" من أفواه أطفالهم وحرمانهم من الميراث.

بارون هيلتون

Небо, казино, отели: умер Бэррон Хилтон https://t.co/DpbV9Ih32Z — Александр Белецкий (@BizLeadzRu) September 22, 2019

توفي آخر الأطفال الباقين على قيد الحياة لمؤسس سلسلة فنادق "هيلتون" الشهيرة، كونراد هيلتون، في 19 سبتمبر في السنة الثانية والتسعين من حياته، تاركا 97% من ثروته (2.5 مليار دولار) للمؤسسة الخيرية التي أسسها والده.

لبارون 8 أطفال، 15 حفيدًا (من بينهم باريس هيلتون)، سيتقاسمون الملايين الباقية من الثروة. وقرار بارون لم يكن مفاجأ لهم، حيث كانوا يعرفون ذلك لفترة طويلة.

بيل غيتس

Билл Гейтс пожертвует российским пенсионерам 9 миллиардов долларов https://t.co/brKOLCXIom pic.twitter.com/0V112uzFKs — ßለα∂นʍนթ Пуτนн Ⅻ (@putin_ww) October 1, 2019

وقع مؤسس شركة "مايكروسوفت" وزميله وارن بافيت وثيقة يتعهدا بموجبها بالتبرع بثروتها لاحتياجات المجتمع. وقد حصل الصندوق، الذي أسسه بيل وزوجته ميليندا، بالفعل معظم على ميراث رجل الأعمال (أكثر من 78 مليار دولار)، وسيحصل على باقي الثروة بعد وفاة بيل غيتس. ووفقا لرجل الأعمال، يجب أن يتعلم أطفاله أهمية العمل وكسب رزقهم.

التون جون

Элтон Джон или отдохнул или подкачался 🤔 pic.twitter.com/KRjopb38gg — сашхен (@kinnetik_one) September 28, 2019

قرر المغني الشهير عدم ترك الميراث لأبنائه ومنح 53 مليون جنيه للأعمال الخيرية. وأوضح قراره بالرغبة في تعليم أطفاله احترام العمل، حتى يتعلموا من تجربتهم الخاصة أن المال في عالمنا ليس سهلاً. يقول جون "إن ترك ملعقة ذهبية للطفل في فمه سوف يدمر حياته".

مايكل بلومبرغ

Мэр города Нью - Йорка Майкл Блумберг едет на работу на общественном транспорте вместе с жителями своего города без охраны и мигалок pic.twitter.com/HBecmtCeHM — Russische Welt (@WeltRussische) September 25, 2017

الملياردير، مؤسس ومالك وكالة بلومبرغ للأنباء، وقع أيضًا على وثيقة، بحيث لا تذهب جميع أمواله بعد وفاته إلى أطفاله، ولكن إلى الأعمال التي تصب في مصلحة المجتمع. وقد كانت وصيته إرسال 34 مليار دولار للمنظمات الخيرية التي تعمل في مجال الطب والتعليم والعلوم. وقال بلومبرغ معلقا على قراره " أفضل شيء يمكن أن يتركه لأطفاله هو عالم أفضل لهم ولأطفالهم".

تيد تيرنر

Основатель CNN Тед Тернер заболел деменцией и забыл название болезниhttps://t.co/iWnidJnopI pic.twitter.com/xDIqUtoRFd — Лента.ру (@lentaruofficial) September 29, 2018

أنشأ مؤسس شبكة "CNN" أول مؤسسة خيرية في عام 1990، تعمل المنظمة على حل المشكلات البيئية في جميع أنحاء العالم، وانضمت في عام 2010 إلى المعاهدة لإرسال الأموال إلى الأعمال التي تصب في مصلحة المجتمع.

وفقًا لرجل الأعمال الذي يمتلك ثروة تبلغ ملياري دولار ، فإنه يعيش على شفا الفقر ، حيث أن جميع أمواله تقريبًا تنتمي إلى مؤسسات عامة خيرية، ومعظم أطفاله (وهم خمسة) يعملون في مؤسسات خيرية عائلية.

مارك زوكربيرغ

The Founder & Owner of Facebook, Mark Elliot Zuckerberg, is Jewish. Diversity is the Key to 21st Century Innovation https://t.co/9Dix1JfDPS pic.twitter.com/crbNuJnpHW — VonVictor V. Rosenchild | HubBucket Founder/CEO (@Rosenchild) August 13, 2017

انضم مؤسس موقع "فيسبوك" وزوجته أيضا إلى نفس الوثيقة. يرعى صندوقهم الخيري المشترك العديد من المشاريع في مجال الطب والتعليم وحل المشكلات الاجتماعية. ووفقا لهما سيحصل الصندوق على 99% من ثروتهما البالغة 63.5 مليار دولار خلال حياة الزوجين، ولكن 1% سيتم توزيعها كميراث (حوالي 600 مليون دولار).

أشتون كوتشر وميلا كونيس

Редкий выход: Мила Кунис и Эштон Кутчер на благотворительном вечере. Возлюбленные посетили калифорнийский турнир по настольному теннисуhttps://t.co/5Sx8FFQjZx pic.twitter.com/KpKucmxeQx — Elle Russia (@Elle_ru) August 24, 2018

لم يكسب الزوجان في هوليوود مليارات الدولارات، ولكن لا يعدون أنفسهم من بين الفقراء. ومع ذلك، فإنهم لن يدللوا أطفالهم. ويعتقد الزوجان أن الميراث الكبير يثبط تمامًا الطفل ويحرمه من الحاجة إلى أن يكون مبدعًا في الحياة. لذلك يفكران في إرسال أموالهما إلى المؤسسات الخيرية.

جاكي شان

Мастер единоборств, каскадёр, актёр, певец, режиссёр, обладатель «Оскара» , человек-эпоха и просто хороший парень по имени Джеки Чан. Сегодня, 7 апреля, ему исполняется 64 года. С днём рождения, легенда! pic.twitter.com/zjjEcodFzh — Комсомольская правда (@kpru) April 7, 2018

قال جاكي جاكي إنه كان سيعطي نصف ثروته فقط للجمعيات الخيرية، لكنه في عام 2012 غير رأيه وقرر التخلي عن كل شيء حتى آخر يوان. أوضح جاكي قراره "إذا كان أطفاله يعتقدون أنهم يستحقون هذا المال، فلن يمنعهم شيء من كسبهم بمفردهم".