بالصور... محاولة انتحار فاشلة في السعودية

تابعت الجهات الأمنية بالباحة في المملكة العربية السعودية، محاولة انتحار شاب سعودي في العقد الثالث من العمر.

ووفقا لصحيفة "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغا عن سقوط شاب من فوق أحد الجسور وتعرضه لإصابات خطيرة وكسور متعددة.

وعند التحقيق في الأمر، اتضح أن الشاب قام بربط نفسه محاولا شنق نفسه فانقطع الحبل وسقط وتعرض لإصابات خطيرة ومتعددة في الوجه والجسم.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس محاولة مواطن الانتحار من أعلى جسر نزول رغدان وذلك بربط حبل في عنقه في سياج الجسر.

ونتج عن السقوط إصابة في أسفل الظهر، وكذلك في الأرجل وإصابة في الرأس، وتم نقل الشاب للمستشفى.