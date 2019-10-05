بالصور... محاولة انتحار فاشلة في السعودية

ووفقا لصحيفة "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغا عن سقوط شاب من فوق أحد الجسور وتعرضه لإصابات خطيرة وكسور متعددة.
وعند التحقيق في الأمر، اتضح أن الشاب قام بربط نفسه محاولا شنق نفسه فانقطع الحبل وسقط وتعرض لإصابات خطيرة ومتعددة في الوجه والجسم.
#الباحة .. محاولة انتحار فاشلة تعرض شاباً لإصابات خطيرة والجهات تباشر.https://t.co/QbAxGZTVip pic.twitter.com/qw76EvwMy4— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) October 4, 2019
وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس محاولة مواطن الانتحار من أعلى جسر نزول رغدان وذلك بربط حبل في عنقه في سياج الجسر.
ونتج عن السقوط إصابة في أسفل الظهر، وكذلك في الأرجل وإصابة في الرأس، وتم نقل الشاب للمستشفى.
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