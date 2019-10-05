نصائح من موظفي الطوارئ الروس للحماية من هجمات الكلاب

قدم موظفو الطوارئ وإدارة الكوارث الروس نصائح مهمة للحماية من هجمات الكلاب الشرسة، ومن بينها عدم الخوف والاستعداد للدفاع عن النفس.

وأكد الموظفون أن أي شخص معرض لهجوم من كلاب شرسة. ويوصي الخبراء بأن يكون الشخص مستعدا دائما لمثل هذه المواقف وأن لا يصيبه الذعر.

وعندما يقوم الكلب بالمهاجمة، ينصح الخبراء أولا بتلقينها بعض الأوامر الصوتية، حيث يجب أن يكون الأمر مصحوبا بصوت واثق وقوي، الشيء الذي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الحيوان.

وفي حال فشل الأمر، فهنا يجب على الشخص محاولة تقليل الضرر الذي يمكن أن يسببه الهجوم، حيث يمكن استخدام أي شيء في متناول اليد، مثل العصا أو مظلة أو الحجارة.

كما ينصح الخبراء بحماية الظهر عن طريق الالتصاق بأقرب جدار أو سياج، ويجب أن يكون الشخص على استعداد بأن يضرب بقوة لإخافة الحيوان.

وفي حال هجم الكلب، فمن الضروري لف سترة أو أي قطعة قماش على اليد، وامتصاص الصدمة من خلال إجبار الكلب على عض المكان المحمي ومن ثم توجيه لكمة قوية في منطقة الفك العلوي، مشيرين إلى أن أكثر الأماكن حساسية لدى الكلاب هي الأنف والفخذ واللسان.