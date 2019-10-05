Widgets Magazine
تسجيل
19:06 05 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    ملصق فيلم الجوكر في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية

    نظرة ناقدة... لماذا يعد فيلم "الجوكر" معبرا حقيقيا عن حقبة ترامب

    © AFP 2019 / MARIO TAMA
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    استقبلت دور العرض السينمائية حول العالم أخيرا "الجوكر"، واحد من أكثر الأفلام المنتظرة خلال عام 2019، والذي حقق افتتاحية قوية في شباك تذاكر أمريكا الشمالية، بـ90 مليون دولار، مع بدء عرضه أمس السبت.

    ووسط الاحتفاء النقدي بالفيلم، وبأداء بطله، الممثل الأمريكي، واكين فينيكس، وبراعته تجسيد أشهر شرير في تاريخ القصص المصورة (الكوميكس)، فإن الناقدة جوانا روبنسون، من مجلة "فانيتي فير"، ترى أن "الجوكر" معبر تماما عن حقبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

    وترى "روبنسون" أن كل "جوكر" تم تقديمه على شاشة السينما يعكس تماما الفترة التي ظهر بها، فأوضحت أن "الجوكر" الذي قدمه الممثل الأمريكي المخضرم، جاك نيكسلون في فيلم "Batman" في عام 1989، ولد في العهد المادي، للرئيس الأمريكي الأسبق، رونالد ريغان، فاتسم بالبلاهة أكثر من إخافة الجمهور، وكان أشد هوسا بأسلحة عدوه الطيب "باتمان"، وأغرى سكان مدينة "غوثام" بالأموال في الشوارع لكي يقتلهم في النهاية بغاز الضحك القاتل.

    وفي "جوكر" الممثل الراحل هيث ليدجر، في فيلم "The Dark Knight"، من إنتاج 2008، للمخرج كريستوفر نولان، تحول من مجرد مهرج شرير أبله، إلى إرهابي شديد الخطورة، ويقدم انعكاسات واضحة لحقبة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابلبو بوش، والتي ساهمت في التلميح إلى هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام، بإيجاز كان "جوكر" 2008 هو "وحش من صناعة جورج بوش يستمتع بقدر قليل من البهجة لمجرد إحادثه دمار في العالم"، بحسب جوانا روبنسون، وهو ما يدعم أن ذلك "الجوكر" لقب نفسه في أحد مشاهد الفيلم بأنه "عميل الفوضى".

    ويشرح مخرج "The Dark Knight"، كريستوفر نولان في حفل جوائز "البافتا" البريطانية 2007، أنه كان تعمد عدم إضفاء طابع الإنسانية على "الجوكر"، وإنما إبرازه كـ"نموذج خالص للشر والفوضى".

    وأضاف "نولان" أنه لم يتعمد كذلك ظهار أصول "الجوكر"، والدوافع التي جعلته يتحول إلى إرهابي، لاعتقاده أنه لو فعل هذا سيصبح أقل تهديدا للمشاهدين.

    وترتبط شخصية الجوكر بحادث إطلاق نار جماعي في إحدى دور العرض في أورورا بولاية كولورادو في عام 2012 أثناء عرض فيلم "صعود فارس الظلام" (The Dark Knight Rises). وعبرت أسر بعض الضحايا عن قلقها بشأن الفيلم الجديد الذي لن يعرض في المجمع السينمائي في أورورا.

    وفي عام 2016، يعود "الجوكر" من جديد من خلال الممثل الأمريكي، جاريد ليتو، لكن على استحياء في فيلم "Suicide Squad"، والذي جاءت إطلالته (الكثير من الوشوم على جسده والشعر الأخضر والشعور بالانتشاء) عاكسة لما قبل حلول حقبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والفوضى القادمة، بحسب نظرة الناقدة جوانا روبنسون.

    ثم يأتي فيلم "الجوكر" في عام 2019، من بطولة واكين فينيكس، الذي يجسد في أحداثه دور المواطن الأمريكي من الطبقة الكادحة، "آرثر فليك"، الذي يعاني من وحدة واضطراب عقلي نتيجة تعرضه لتنمر وصعوبات، تؤدي به في النهاية إلى التحول لـ"الجوكر".

    وترى الناقدة جوانا روبنسون، أن "الجوكر" طوال تاريخه كان يقتل ويسرق من أجل جذب انتباه جمهور "باتمان"، ولكن في لعبة "جوكر" واكين فينيكس والمخرج تود فيليبس، فإنه يتشابه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحقبته، في أن بطل الفيلم يسعى بكل يأس للشهرة وإلقاء الأضوء عليه، مثل "ترامب" الذي من السهل تجاهله عندما كان يقدم برنامج الواقع التلفزيوني "The Apprentice"، ولكن أصبح من المستحيل التخلص منه بجرد انتقاله إلى البيت الأبيض، وكذلك الحال بالنسبة لـ"الجوكر" 2019، الذي من المستحيل تجاهله وألا يكسب الاحترام، بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحملة ترشيحه لجوائز أوسكار 2020، وتأثره ببعض أفلام المخرج الكبير مارتن سكوسيزي.

    كما تعتقد روبنسون أنه في الوقت الذي جاء "الجوكر" 2019 معبرا عن حقبة ترامب، فإنه ليس ما يحتاجه العالم في الوقت الحالي، لافتة إلى أنه "من أكثر إحباطات الفيلم هو أنه انتهى دبون قدوم "باتمان" لإنقاذنا منه"، وان الفوضى مازالت مستمرة.

    من ملاحظات جوانا روبنسون عن فيلم "الجوكر" الأخير، هو أنه كان ضحية لمجتمع مسموم دفعه للجنون، وتحول إلى مجرم خارج عن القانون بسببه، عكس "الجواكر" السابقين، الذين تحولوا إلى "أمير الجريمة المهرج" الشهير بعد وقوعهم في حاوية تضم سائل كيميائي أخضر تسبب في جنونهم والخروج عن السيطرة، وهنا يحمل الفيلم إدانة للمجتمع لما أصبح عليه حاليا من خلل واضح.

    انظر أيضا:

    "قد يشكل خطرا إذا شاهده الشخص الخطأ"... آراء النقاد عن فيلم "الجوكر"
    فيلم "الجوكر" يقتنص جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي
    دور السينما الأمريكية تحظر دخول أدوات محددة عند مشاهدة فيلم "الجوكر"
    مخرج فيلم "الجوكر" يخرج عن صمته ويرد على الانتقادات الموجهة إليه "بالترويج للفوضى"
    مع أول أيام عرض فيلم "الجوكر"... تشديد الأمن حول دور العرض الأمريكية
    الكلمات الدلالية:
    اخبار منوعات, منوعات, أفلام, سينما, الجوكر, الجوكر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بكين 1 أكتوبر 2019
    بغداد يشتعل وفرنسا تودع شيراك والمنصوري يعود إلى الأرض...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عملية الشمال السوري قد تنهي الوجود الأمريكي في سوريا
    عملية الشمال السوري قد تنهي الوجود الأمريكي في سوريا
    كوكب فيسبوك: 4 مليون غيغابايت يتم تداولها يوميا
    كوكب فيسبوك: 4 مليون غيغابايت يتم تداولها يوميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك