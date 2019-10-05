نانسي عجرم تبهر متابعيها بفيديو جديد من داخل منزلها يقترب من المليون

تقترب الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم من مليون مشاهد، لمقطع فيديو حديث لها، من داخل منزلها في لبنان.

وتظهر "عجرم" في الفيديو وهي تلهو مع طفلتها الثالثة وأصغر بناتها "ليا"، وعلقت عليها: "قلبي".

View this post on Instagram My heart❤️ A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Oct 5, 2019 at 7:50am PDT

وكانت نانسي عجرم احتفلت في شهر سبتمبر/أيلول، بتعميد ابنتها "ليا".

ونانسي عجرم متزوجة من طبيب الأسنان، فادي الهاشم، في 2009، وأنجبت منه ثلاثة بنات هن ميلا، وإيلا، وليا.

واعتادت نانسي عجرم أن تتواصل مع جمهورها ومتابعيها، وتشاركهم لحظات من حياتها اليومية مع بناتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

يشار إلى أن نانسي عجرم، تستعد لإحياء حفلا غنائيا وسط طلاب جامعة الدلتا في مصر بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما أنها تستعد للإعلان عن مفاجأة لكافة محبيها ومتابعيها.