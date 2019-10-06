يسمم بطريق اللمس... اكتشاف واحد من أخطر أنواع الفطر في العالم... صورة

حدد علماء جامعة جيمس كوك الأسترالية هذا النوع من السموم بالاعتماد على صور التي التقطها أحد المصورين في تلك المنطقة.
وعثر على هذا النوع من الفطور لأول مرة في أقصى شمالي أستراليا على بعد آلاف الكيلومترات من موطنه الأصلي في جبال اليابان وكوريا.
October 4, 2019
ويعتبر هذا النوع من الفطور الوحيد من فصيلته الذي يمكنه نشر سمومه في الجسم عن طريق ملامسته للجلد فقط، ليتسبب بحالة من القيء والإسهال والحمى وفي حال عدم معالجته يمكن أن يتسبب بفشل في الأعضاء وتلف في المخ والموت.
هذا وسبق وان سجلت حالات وفاة في اليابان وكوريا، نتيجة تناول أشخاص منقوع "قرون الغزلان المتوهجة" هذه ذات اللون الأحمر الفاتح، بعد أن خلطوا بينها والفطر المستخدم في الطب التقليدي.
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