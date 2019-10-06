بالفيديو.. تحرير رهينة عقب مطاردة جنونية وإطلاق نار بين الشرطة والخاطف

تمكنت الشرطة من تحرير رهينة، عقب مطاردة جنونية في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، أسفرت عن مقتل الخاطف.

والتقطت الكاميرات المثبتة في سيارات الشرطة، الخاطف وهو يطلق أعيرة نارية باتجاه عناصر الأمن، فيما يلوذ بالفرار إلى غابة بعد مطاردة بالسيارات على طريق سريع.

وبدأت المطاردة عندما تلقت دائرة الشرطة في رالي بولاية كارولينا الشمالية بلاغا بعملية اختطاف.

وهرب الخاطف إلى الغابة حسب الفيديو، حيث وقع تبادل لإطلاق النار بين المشتبه به هوغو ياريت كورتيس راميريز، البالغ من العمر 23 عاما، وبين الشرطة.

وعقب تبادل إطلاق النار، نجح تم إنقاذ المخطوف، وبعد ساعات من المطاردة عثر على جثة المختطف في الغابة، إلا أن الشرطة لم تعرف بعد سبب وفاته.