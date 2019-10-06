تركيا... العثور على هيكل عظمي لطفل عاش قبل 5700 عام

عثر علماء آثار على هيكل عظمي لطفل عاش قبل 5700 عام تقريبا، في مسكن يعود إلى أواخر العصر النحاسي، خلال أعمال تنقيب في منطقة "أرسلان تبه هويوغو" بولاية ملاطية التركية.

وقال البروفسور مارسيل فرانجيبان في تصريح لوكالة الأناضول التركية، إنهم رصدوا بقايا للعديد من الحقب في المدينة التاريخية التي تعود إلى آلاف السنين.

وأضاف أنهم عثروا على هيكل عظمي لطفل يبلغ من العمل 6 ـ 7 سنوات، في غرف إحدى المساكن بالجزء الغربي من الخرائب، أثناء أعمال التنقيب.

وأشار فرانجيبان في التصريح إلى أنهم عثروا على خرز حول منطقة الرقبة واليدين للطفل، يبدوا أنها قلادة وسوار.

وأكد الباحث أن أعضاء الفريق يواصلون أبحاثهم على الهيكل العظمي لمعرفة أمور إضافية حوله، وعن تلك الفترة، بعد إجراء مزيد من التحليلات.

وأوضح أن سكان المنطقة في تلك الحقبة كانوا يدفنون موتاهم داخل منازلهم، حيث عثروا على بعض العظام داخل حفر في أرضية البيوت.