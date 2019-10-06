خلال مقابلة على "ناشيونال جيوجرافيك"... مقتل الضيف وإصابة المحاور

تعرض رجل يشتبه في أنه تاجر مخدرات، للقتل رميا بالرصاص في شمال المكسيك، خلال مقابلة مع محطة "ناشيونال جيوغرافيك"، فيما أصيب الصحفي المحاور.

ووقع الهجوم في حي شعبي بسيوداد خواريس، حيث معدل الجريمة مرتفع جدا في ولاية تشيواوا قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

وقالت النيابة العامة في بيان: "قتل تاجر مخدرات كان يجري على ما يبدو مقابلة مع فريق تلفزيوني، قبل أن يصل مسلحون من عصابة منافسة وأطلقوا عليه النار".

Mexico is the most dangerous country for journalists in the Western Hemisphere. The purported drug dealer was killed in the Friday evening ambush. https://t.co/eOdgK6GNQp — USA TODAY Politics (@usatodayDC) October 5, 2019

وأوضحت النيابة أن الصحفي الأمريكي الذي كان يجري الحوار، تم نقله إلى مستشفى في المدينة، حيث يعالج من إصابة الرصاص في القدم.

المكسيك تعد من أخطر دول العالم على الصحفيين مع مقتل نحو 100 صحفي منذ عام 2000، على خلفية أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي.