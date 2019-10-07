رغم التحذيرات... فيلم "الجوكر" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

على الرغم من التحذيرات العديدة التي انطلقت حول الفيلم، وأنه يحض على "الفوضى"، إلا أن فيلم "الجوكر" تصدر إيرادات السينما الأمريكية.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن فيلم الحركة والجريمة الجديد "الجوكر" تصدر في أول أسبوع لطرح في السينما الأمريكية الإيرادات محققا 93.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس.

وكانت الشرطة في مدن أمريكية عديدة تأهبت في مدن أمريكية كبيرة مع بدء عرض فيلم "الجوكر" في دور العرض، بعد أسبوعين من الدعاية للفيلم، الذي يدور حول شخصية وحيدة مضطربة تتعرض لتنمر وصعوبات، مما أثار مخاوف من أنه قد يؤدي لاندلاع عنف.

وترتبط شخصية "الجوكر" بحادث إطلاق نار جماعي في إحدى دور العرض في أورورا بولاية كولورادو في عام 2012 أثناء عرض فيلم "صعود فارس الظلام" (ذا دارك نايت رايزز)، وعبرت أسر بعض الضحايا عن قلقها بشأن الفيلم الجديد الذي لن يعرض في المجمع السينمائي في أورورا.

وأظهر مقطع مصور أفراد أمن يرتدون خوذات ويحملون أسلحة أمام دار عرض تعرض فيلم "الجوكر" في مهرجان نيويورك السينمائي، حيث تم تفتيش حقائب الجمهور كما انتشر رجال شرطة بصحبتهم كلاب بوليسية.

وذكرت الشرطة في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو في بيان أنه ليس لديها علم بتهديدات معينة لكنها تنشر قوات إضافية أو تراقب عن كثب دور السينما التي تعرض الفيلم.

وذكر موقع ديدلاين المعني بأخبار هوليوود نقلا عن مسؤول في إنفاذ القانون في نيويورك لم يذكر اسمه أن رجال شرطة بملابس مدنية سينتشرون داخل بعض دور العرض في المدينة، ولم يتسن التأكد من صحة ذلك من دائرة شرطة نيويورك.

وحظرت اثنان من سلاسل دور العرض الأمريكية، هما "لاند مارك" و"إيه إم سي"، دخول المتفرجين الذين يرتدون أزياء وأقنعة أثناء عرض الفيلم، بينما نبهت مجموعة ألامو درافتهاوس لدور العرض الآباء لضرورة عدم اصطحاب الأطفال أثناء مشاهدة الفيلم.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة رجل الثلج" (أبومينابول) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 12 مليون دولار.

كما تراجع فيلم الدراما (داونتاون ابي) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار.

والفيلم بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماجي سميث وإميلدا ستونتون ومن إخراج مايكل أنجلر.

كما تراجع فيلم الجريمة والدراما "المحتالات" (هستلرز) من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلا 6.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة كونستانس وو وجنيفر لوبيز وجوليا ستايلز وكيكي بالمر وليلي راينهارت ومن إخراج لوريني سكافاريا.

كما تراجع فيلم الرعب "إت: الفصل الثاني" (إت: تشابتر تو) من المركز الرابع إلى المركز الخامس محققا 5.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي.