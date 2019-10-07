بعد السعودية... ماريا كاري تحضر "مفاجأة مجانية" في دولة خليجية

تحيي المطربة الأمريكية، ماريا كاري، حفلا غنائيا مجانيا في إمارة دبي الخليجية، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويقام الحفل احتفاء بالعد التنازلي لموعد معرض "إكسبو دبي 2020"، بعد عام تماما، يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في الساعة 20:20، أي قبل 365 يوما حتى موعد افتتاح المعرض العالمي الضخم.

.@MariahCarey to headline a performance at @expo2020dubai on October 20th in Dubai, it was just announced. Tickets are free and available at 3pm local today. Ticketing and further info here: https://t.co/H3qlGOBVeW #expo2020 pic.twitter.com/KPjTQ3Dgne — Mariah Trends (Fan Page) (@MariahTrends) October 7, 2019

وسيقام الحفل الكبير قرب برج خليفة في داون تاون دبي، وسيشارك في الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين مثل المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، ودي دي بليس وخليفة وعبري وفاند راديوس.

وسيشهد الحضور مجموعة من الألعاب النارية وعروض الأضواء على برج خليفة.

يشار إلى أنه سبق لماريا كاري أن أحيت حفلا في دبي، في 2017، وكذلك في عام 2004.

وكانت ماريا كاري أحيت أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، في 31 يناير/كانون الثاني 2019، وذلك في مدينة جدة.

واستمر حفل ماريا كاري الأول في السعودية، قرابة الساعة، قدمت خلالها 18 أغنية، ولوحت لجمهورها بالميكرفون أكثر من مرة لمشاركتها الغناء.

ولدى وصولها مطار جدة، قبل إحياء الحفل، اتجهت ماريا كاري مباشرة إلى مقر إقامتها، وقبل أن تعتلي خشبة المسرح، تم تجهيز خيمة فاخرة خلفه، تم فيها استقبالها، حيث وصلت إلى مكان الحفل قبل موعدها بساعة لوضع الماكياج.